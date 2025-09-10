Arboleda e Marcos Antônio integram parte do treino no São Paulo

Dupla está em fase final de recuperação e já participam de algumas atividades junto com o restante do elenco tricolor

O São Paulo se reapresentou nesta terça-feira (09) depois de dois dias de folga. Sem compromissos no meio da semana, o Tricolor se prepara para encarar o Botafogo, no próximo domingo (14), às 17h30, no Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileirão.

A grande novidade da atividade ficou por conta da presença do zagueiro Arboleda e do meia Marcos Antônio. A dupla está em fase final de transição com a preparação física do clube. Os jogadores fizeram todo o aquecimento junto com os companheiros e, na sequência, realizaram um complemento com bola. O mesmo procedimento aconteceu com Luiz Gustavo, que se recupera de um tromboembolismo pulmonar e deve voltar em outubro.