Adonis Frías é apresentado no Santos: ”Maior desafio da minha carreira”

Zagueiro argentino de 27 anos chega do León, do México, e vai reencontrar o técnico Juan Pablo Vojvoda no Peixe / Crédito: Jogada 10

O Santos apresentou nesta quarta-feira (10/9) a contratação do zagueiro Adonis Frías, de 27 anos. O defensor argentino assinou contrato até dezembro de 2028 e vestirá a camisa 98, em alusão ao ano de seu nascimento. A apresentação foi conduzida pelo ídolo eterno Lalá, que entregou o manto ao novo reforço. Formado no Defensa y Justicia, Frías também passou pelo Los Andes, da Argentina, e pelo León, do México, antes de chegar à Vila Belmiro. Contudo, para ele, defender o Peixe será o momento mais importante da carreira:

“O maior da minha carreira pelo momento, pela situação, pelos jogadores que tenho ao meu lado. É um desafio muito grande. Mas espero estar à altura. Estou me preparando para responder da melhor maneira. Vejo um grupo e uma estrutura que querem o melhor para o Santos, e isso me entusiasma”, disse o zagueiro. Aliás, o zagueiro revelou que a transferência esteve perto de não acontecer, já que o acordo com o Santos só foi concluído no fim do último dia da janela de transferências. “Tive um imprevisto no aeroporto. Foram dois dias para vir. Também não podia treinar sem o contrato assinado. Foi difícil, porque desejava muito jogar aqui. Minha família também tinha essa expectativa. Graças a Deus deu tudo certo”, completou o zagueiro. Reencontro com Vojvoda no Santos No Peixe, Frías reencontrará o técnico Juan Pablo Vojvoda, com quem trabalhou no início da carreira, no Defensa y Justicia. Assim, o jogador destacou a intensidade do treinador e a confiança em seu futebol.

“Já conhecia o Vojvoda, sei das virtudes dele. É um técnico com uma energia diferente, vive o futebol com alta intensidade. Ele sabe o que posso entregar, pela esquerda, pela direita ou como líbero. Sou multifuncional nesse sentido e vou tentar ajudar da melhor maneira”, falou o defensor. Por fim, Frías se definiu como um defensor agressivo e competitivo, comprometido com a busca por resultados. “Posso jogar em mais de uma função defensiva. Me destaco pela agressividade e intensidade. Sou um competidor, gosto de ganhar sempre. Sei que precisamos de resultados, cada ponto é importante para o Santos. Quero contagiar com energia nova e ajudar o grupo a colocar o clube em outra posição.”, finalizou.