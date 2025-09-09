Melitta fecha contrato para ser o novo café oficial do Real Madrid

Com o acordo, a multinacional alemã será a parceira exclusiva no segmento de cafés do clube pelos próximos cinco anos / Crédito: Jogada 10

Assim como na janela de transferência do futebol internacional, a Melitta, especialista em cafés e produtos para o preparo, também começa esse mês com uma grande novidade. A partir desta terça-feira (9), a marca passa a ser o café oficial do principal clube do mundo, o Real Madrid. Com a parceria, a empresa alemã será responsável por fornecer máquinas de café, café e serviços nas dependências do time, como o Santiago Bernabéu, o centro de treinamento de Valdebebas e os escritórios da agremiação pelos próximos cinco anos. A Melitta fornecerá ao icônico Santiago Bernabéu mais de 60 máquinas profissionais automáticas XT6 e 150 máquinas Barista TS para atenderem diversas instalações do estádio. A parceria permitirá a marca realizar diversas ações de marketing no estádio, além de acesso a jogadores, eventos conjuntos e atividades online e em redes sociais do clube. Os acordos se aplicam às equipes feminina e masculina da agremiação.

“Estamos muito felizes com essa parceria, um clube com uma história de sucesso único e apelo global. Essa cooperação aumentará o reconhecimento e a percepção global da nossa marca e o compromisso de cinco anos é uma parte valiosa da nossa estratégia corporativa de longo prazo, focada em crescimento e internacionalização”, afirma Jero Bentz, membro do conselho de administração e bisneto da fundadora da empresa, Melitta Bentz. “Essa parceria faz parte dos esforços da Melitta de se consolidar cada vez mais no esporte. O Real Madrid é o maior clube do mundo e tem uma relação histórica com o Brasil, já que grandes craques do nosso futebol passaram pela instituição e hoje também vestem a camisa do time. Tenho certeza de que esse passo da marca irá aproximar ainda mais os brasileiros e apaixonados pelo Real Madrid de Melitta, uma marca referência no setor”, declara Marcelo Del Nero Barbieri, presidente da Melitta South America. Emilio Butragueño, diretor de Relações Institucionais do Real Madrid, acrescenta: “Estamos muito entusiasmados por trabalhar com o Grupo Melitta. Encontramos neles um parceiro forte que compartilha nossos valores de excelência, qualidade e paixão.” Experiência com o futebol A parceria com o Real Madrid não será a primeira experiência da Melitta no futebol internacional. O acordo é uma continuação natural da bem-sucedida colaboração da empresa alemã com o Manchester United, que terminou em 2025 após oito anos.