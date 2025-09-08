Willian, do Grêmio, comenta condição física pela idade: ‘Me sinto bem’

“Me sinto bem, é questão de pegar um ritmo de jogo, de treinos todos os dias para que possa desenvolver meu futebol da melhor maneira possível. Sempre procurei cuidar do meu corpo, extracampo, me alimentar direito, enfim. Coisas necessárias que temos que fazer como atleta para atingir um nível alto e conseguir jogar até os 40 anos. Posso dizer que, com 37 anos, me sinto bem, que posso ajudar de alguma forma. Muitas vezes a idade é só um número. Vemos vários exemplos de jogadores com 37, 38, 40 anos e continuam desempenhando um bom futebol”, afirmou.

Vale ressaltar que o jogador reencontra Mano Menezes, que foi o primeiro técnico a convocá-lo para a Seleção. O vídeo divulgado pelo clube mostra os dois juntos.

Willian, que vai ser apresentado oficialmente pelo Grêmio na Arena, na tarde de terça-feira (9), junto do lateral-esquerdo Enzo, contratado do CSA, tem previsão de estrear no Gre-Nal, no dia 21, pelo Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.