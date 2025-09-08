Vila Nova e Athletic-MG empatam em 1 a 1 pela Série B

No OBA, em Goiânia, o time da casa sai na frente. Mas mineiros conseguem a igualdade na etapa final e arrancam importante ponto / Crédito: Jogada 10

Vila Nova e Athletic-MG ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta segunda-feira (8/9), em jogo que encerrou a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time goiano saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol de Junior Todinho, após jogada pela esquerda. Na etapa final, Ronaldo Tavares empatou para o time mineiro em um lance bastante contestado. Isso porque, momentos antes, Todinho aparentemente sofreu pênalti na área adversária. O lance foi revisado pelo VAR e, após quase cinco minutos de análise, a penalidade não foi marcada, o que gerou muitas reclamações do lado colorado. Com o resultado, o Vila Nova se distancia ainda mais do G4. A equipe soma agora 35 pontos e ocupa a décima colocação, seis pontos atrás da Chapecoense, que é a quarta colocada com 41 pontos. Já o Athletic-MG, que faz campanha irregular, chegou a 29 pontos, subiu para a 15ª posição e abriu dois pontos de vantagem sobre o América-MG, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.