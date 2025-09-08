Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo projeta retorno de Luiz Gustavo para outubro

Volante de 38 anos segue como curinga nos treinos, mas deve ser liberado para contato físico em breve
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

O volante Luiz Gustavo ainda atua como “coringa” nos treinos técnicos do São Paulo no CT da Barra Funda, função que o impede de participar de jogadas com contato físico. A comissão técnica, porém, já vislumbra a possibilidade de contar com o jogador sem restrições a partir de outubro.

O atleta segue em acompanhamento médico especializado e deverá concluir o uso da medicação até o próximo mês. A liberação final dependerá da avaliação do profissional responsável.

Aos 38 anos, Luiz Gustavo cumpre um protocolo rigoroso após ter sido diagnosticado, em 5 de abril, com um tromboembolismo pulmonar — obstrução em uma das artérias do pulmão. Desde então, o volante tem participado de diversas atividades junto ao elenco, mas sempre com um cronograma diferenciado.

Para o tratamento, o jogador faz uso de anticoagulantes, o que exige restrições para evitar riscos de sangramento em caso de choques ou quedas. Por isso, o clube prefere não fixar datas definitivas para seu retorno.

Com vínculo até o fim de 2025, Luiz Gustavo disputou apenas duas partidas oficiais nesta temporada. Embora ainda não saiba se estenderá a carreira para 2026, o objetivo imediato é simples: voltar a atuar regularmente pelo Tricolor.

Tags

São Paulo

