São Paulo projeta retorno de Luiz Gustavo para outubro

Volante de 38 anos segue como curinga nos treinos, mas deve ser liberado para contato físico em breve

O atleta segue em acompanhamento médico especializado e deverá concluir o uso da medicação até o próximo mês. A liberação final dependerá da avaliação do profissional responsável.

O volante Luiz Gustavo ainda atua como “coringa” nos treinos técnicos do São Paulo no CT da Barra Funda, função que o impede de participar de jogadas com contato físico. A comissão técnica, porém, já vislumbra a possibilidade de contar com o jogador sem restrições a partir de outubro.

Aos 38 anos, Luiz Gustavo cumpre um protocolo rigoroso após ter sido diagnosticado, em 5 de abril, com um tromboembolismo pulmonar — obstrução em uma das artérias do pulmão. Desde então, o volante tem participado de diversas atividades junto ao elenco, mas sempre com um cronograma diferenciado.

Para o tratamento, o jogador faz uso de anticoagulantes, o que exige restrições para evitar riscos de sangramento em caso de choques ou quedas. Por isso, o clube prefere não fixar datas definitivas para seu retorno.

Com vínculo até o fim de 2025, Luiz Gustavo disputou apenas duas partidas oficiais nesta temporada. Embora ainda não saiba se estenderá a carreira para 2026, o objetivo imediato é simples: voltar a atuar regularmente pelo Tricolor.

