Presidente do Botafogo aprova parceria entre Textor e Marinakis

João Paulo Magalhães afirmou que torce por uma conciliação entre o americano e os acionistas da Eagle / Crédito: Jogada 10

Dono da SAF do Botafogo, John Textor fortaleceu os laços com o magnata grego Evangelos Marinakis nos últimos meses. Afinal, o Alvinegro vendeu quatro jogadores para o Nottingham Forest, da Inglaterra, além de contratar o volante Danilo. Durante evento realizado nesta segunda-feira (8), na Zona Sul do Rio de Janeiro, o presidente alvinegro João Paulo Magalhães aprovou a parceria. “O (Evangelos) Marinakis se mostrou um grande parceiro do Botafogo e do (John) Textor. Levou grandes atletas do Botafogo para lá e é uma dobradinha boa você poder ter um local seguro para botar seu produto. Se ele será um sócio do Botafogo ou não, isso vai depender do Textor e dos acionistas da Eagle. Mas vejo com bons olhos”, disse o mandatário.

Em áudio vazado nesta segunda, o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro revelou que o Botafogo pretende continuar no grupo Eagle, independente da participação de Textor. Afinal, o empresário americano está em uma batalha judicial com os acionistas e abriu uma nova empresa nas Ilhas Cayman. Assim, João Paulo Magalhães endossou o discurso de Montenegro. “Essa declaração esclarece um pouco o momento do Botafogo. Ele diz que o Botafogo quer que o contrato continue. Isso é verdade, é um desejo de todos. Queremos que esse momento seja superado e algo pacífico continue. O Textor é um grande herói para nós todos. Foi o estopim da nossa revolução. Queremos que ele continue junto com a Eagle, tudo de uma forma pacífica”, afirmou. Evento contou com presença ilustres O presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, marcou presença no evento de lançamento da nova parceria do Artsul, clube da terceira divisão do Rio de Janeiro. Assim, a cerimônia contou com presenças ilustres, como o ex-jogador Branco, coordenador da base da CBF, além de outros nomes fortes do futebol, como Ramires. A parceria divulgada será focada na formação de jogadores. Dessa forma, o clube vai utilizar as instalações também da Univassouras, faculdade localizada na cidade de Vassouras, no interior do Estado.