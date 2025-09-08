Peru x Paraguai: onde assistir e escalações

Dois anos depois de fazerem o primeiro jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo, Peru e Paraguai se reencontram em um duelo com cenários bem diferentes. A partida acontece no Monumental de Lima, na capital peruana, na noite desta terça-feira (09), às 20h30, pela última rodada da qualificatória. Os paraguaios chegam em festa. Depois do empate contra o Equador na última rodada, a Albirroja garantiu sua vaga e está de volta à Copa do Mundo depois de 15 anos. Já os peruanos perderam para o Uruguai por 3 a 0. Com isso, não possuem quaisquer chances de classificação para o Mundial e nem para a repescagem, com uma rodada de antecedência.

Onde assistir A partida terá transmissão pela TV fechada, no canal SporTV6. Como chega o Peru Frustrado com uma eliminação precoce, que não acontecia desde a Copa de 2014. o Peru entra em campo já com o pensamento na Copa de 2030. A expectativa é que Oscar Ibañez aproveite a oportunidade para dar minutagens para jovens jogadores que são a esperança para o futuro. Entre eles estão Joao Grimaldo, Erick Noriega, Kenji Cabrera e Luis Ramos. Como chega o Paraguai Embalado pela classificação para o Mundial, a Albirroja encerra sua participação nas Eliminatórias tentando quebrar um tabu. O Paraguai nunca venceu os peruanos em sua casa. Para a missão em Lima, Gustavo Alfaro não poderá contar com Júnior Alonso, Miguel Almirón e Andrés Cubas, suspensos. PERU X PARAGUAI Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo – 18ª rodada

Data e horário: 09/09/2025 (terça-feira), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Lima, Lima (PER)

PERU: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés e Marcos López; Joao Grimaldo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Erick Noriega e Kevin Quevedo; Luis Ramos Técnico: Óscar Ibañez.

>PARAGUAI: Gatito Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Agustín Sández; Alejandro Romero, Damián Bobadilla, Diego Gómez e Matías Galarza; Antonio Sanabria e Gabriel Ávalos Técnico: Gustavo Alfaro.