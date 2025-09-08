Palmeiras fecha com zagueiro para o sub-20 e estipula multa de R$ 637 milhões

Thiago Barone estava no Coritiba e assina contrato até janeiro de 2027. Defensor tem 1,90m e 19 anos de idade / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras contratou o jovem Thiago Barone, que estava no Coritiba, para o sub-20. O zagueiro, de 1,90m, tem 19 anos de idade e assinou compromisso com o Verdão até janeiro de 2027. O defensor atuava pelo Coxa desde o sub-17. Agora, seu contrato com o Palmeiras prevê multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 637 milhões) para clubes de fora do Brasil.