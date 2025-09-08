Messi, Díaz ou Miguelito? Artilharia das Eliminatórias está em jogo na última rodada

A última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, que ocorre nesta terça-feira (9), ainda tem uma grande e emocionante disputa em aberto. Com a Argentina já com o primeiro lugar garantido, a briga agora é pela artilharia do torneio. O craque Lionel Messi lidera a lista de goleadores. Ele, contudo, é seguido de perto por outros jogadores que ainda sonham com o posto.

A Argentina, de fato, dominou a competição do início ao fim. A equipe campeã do mundo em 2022 já assegurou a liderança isolada. O time tem o maior número de vitórias (12) e também o melhor saldo de gols (22). Agora, a seleção pode coroar a grande campanha fazendo também o artilheiro. Lionel Messi, com oito gols, é o grande favorito para levar o prêmio individual.