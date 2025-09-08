Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Messi, Díaz ou Miguelito? Artilharia das Eliminatórias está em jogo na última rodada

Messi, Díaz ou Miguelito? Artilharia das Eliminatórias está em jogo na última rodada

Com a Argentina já 'campeã', craque da camisa 10 tenta se consolidar como o maior marcador da competição
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, que ocorre nesta terça-feira (9), ainda tem uma grande e emocionante disputa em aberto. Com a Argentina já com o primeiro lugar garantido, a briga agora é pela artilharia do torneio. O craque Lionel Messi lidera a lista de goleadores. Ele, contudo, é seguido de perto por outros jogadores que ainda sonham com o posto.

A Argentina, de fato, dominou a competição do início ao fim. A equipe campeã do mundo em 2022 já assegurou a liderança isolada. O time tem o maior número de vitórias (12) e também o melhor saldo de gols (22). Agora, a seleção pode coroar a grande campanha fazendo também o artilheiro. Lionel Messi, com oito gols, é o grande favorito para levar o prêmio individual.

Dois jogadores, no entanto, ainda podem “roubar” o topo de Messi nesta rodada final. O colombiano Luis Díaz, com sete gols, é um dos que sonham com a artilharia. Para isso, ele precisa de uma grande atuação contra a Venezuela. Outro que corre por fora é o jovem Miguelito, da Bolívia. Com seis gols, ele terá a difícil missão de enfrentar o Brasil.

Por fim, outros jogadores, com um pouco menos de chance, completam a lista de artilheiros. O uruguaio Darwin Núñez, o equatoriano Enner Valencia, o brasileiro Raphinha e o venezuelano Salomón Rondón aparecem logo atrás. Todos eles, que somam cinco gols, precisariam de uma rodada quase perfeita para alcançar o topo da lista.

Artilharia das Eliminatórias (até 17ª rodada):

  • 8 gols: Lionel Messi (Argentina)
  • 7 gols: Luis Díaz (Colômbia)
  • 6 gols: Miguelito (Bolívia)
  • 5 gols: Darwin Núñez (Uruguai), Enner Valencia (Equador), Raphinha (Brasil), Salomón Rondón (Venezuela)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar