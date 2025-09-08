Manchester City e Premier League encerram disputa judicial

Clube reconhece validade das regras de Transações com Partes Relacionadas (APT) e acordo põe fim ao processo de arbitragem iniciado em 2025 / Crédito: Jogada 10

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira (8) que chegou a um acordo com a Premier League e encerrou a disputa judicial sobre as regras de Transações com Partes Relacionadas (APT). LEIA MAIS: Itália vence Israel em jogo de nove gols e respira nas Eliminatórias

Em comunicado oficial, o clube explicou que o processo de arbitragem aberto no início do ano acabou sendo encerrado após consenso entre as partes. Pelo acordo, o City reconhece a validade das normas atuais da APT e ambas as instituições decidiram não comentar mais o assunto.

Entenda o caso As regras da APT servem para regular contratos comerciais entre clubes e empresas ligadas a seus proprietários, evitando que sejam feitos acima do valor de mercado. A polêmica começou em 2023, quando um contrato de patrocínio com a Etihad Airways — parceira do City no estádio e no uniforme — foi barrado por não ser considerado compatível com o “valor justo de mercado”. Em fevereiro, um tribunal chegou a dar razão parcial ao City, mas a Premier League preferiu revisar a regulamentação em vez de derrubá-la. A decisão levou o clube a abrir um novo processo, que poderia resultar em outro julgamento em outubro. Em novembro, os clubes da liga aprovaram mudanças nas normas, o que manteve a validade das regras contestadas.