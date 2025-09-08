Hugo Souza, do Corinthians, elege dois jogadores como mais difíceis de defender pênalti

Goleiro do clube paulista define atacantes do Santos e do Cruzeiro por facilidade de virar o pé na hora da cobrança / Crédito: Jogada 10

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, pode ser a peça-chave da equipe para se classificar às semifinais da Copa do Brasil. Pegador de pênaltis, o jogador já se prepara para o confronto contra o Athletico Paranaense, na próxima quarta-feira (10). Aliás, o técnico Dorival Júnior comandou um intenso treino de cobranças de pênaltis com o elenco no treino desta segunda-feira (8). A primeira partida entre as equipes terminou em 1 a 1, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Mas nesse caso, o jogador não vê dificuldade. Afinal, para ele a cobrança de pênalti ao longo da partida é mais difícil, revelou para o “Uol”.

“Tempo normal é mais difícil, porque a gente só tem uma chance”, explicou. Aproveitando o assunto dificuldade, Hugo Souza revelou os dois jogadores do futebol brasileiro que considera mais difícil para defender: Neymar, do Santos, e Gabigol, do Cruzeiro. “Neymar e o Gabigol são os caras mais difíceis de defender. São os caras que tem o timing de virar o pé ali na hora da batida. É complicado. A gente mexe um pouquinho eles já mudam. São dois caras difíceis, mas não pipoco pra eles não”, disse.

Hugo Souza pegador de pênaltis Pelo Corinthians, Hugo Souza já mostrou que pode contar com ele nos pênaltis. O aproveitamento do goleiro nas penalidades é de quase 50%. Foram sete cobranças defendidas nas 20 em que estava no gol pelo Timão – e duas foram pra fora. Em 2025, Hugo Souza conseguiu segurar dois empates contra o Palmeiras. Em um dos jogos, defendeu a cobrança de Estevão. Já no último, levou a melhor contra Raphael Veiga. Também nesta temporada, ele já havia evitado gol de Pablo Diego, do Novorizontino, no Campeonato Paulista. No ano passado, o goleiro pegou três cobranças do Bragantino, em disputa nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e uma do Grêmio, na Copa do Brasil. Dessa forma, Hugo Souza pode, novamente, ser o nome de uma possível classificação do Corinthians, caso a decisão vá para os pênaltis.