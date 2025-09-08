Haaland é atendido e leva pontos após acidente inusitado com a seleção da Noruega

Equipe do técnico Stale Solbakken lidera o grupo nas Eliminatórias e encara a Moldávia nesta terça-feira (09), em Oslo, local do incidente / Crédito: Jogada 10

Erling Haaland viveu um momento inusitado durante o período de treinos da seleção da Noruega, em Oslo. Isso porque o atacante do Manchester City levou três pontos na boca após ser atingido pela porta do ônibus da delegação, no último final de semana. Apesar do susto, o artilheiro não preocupa para o duelo contra a Moldávia nesta terça-feira (09), no Estádio Ulevaal. O incidente aconteceu quando o camisa 9 aguardava seus pertences próximo ao porta-malas do veículo. Ao abrir, a tampa acertou em cheio o rosto do centroavante, que sofreu um corte profundo nos lábios. Ele, inclusive, tratou o caso com leveza nas redes sociais. Em uma selfie publicada no Snapchat, ele brincou com o caso.