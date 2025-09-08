Fluminense renova contrato do zagueiro Davi Schuindt

Moleque de Xerém destaca extensão de vínculo com Tricolor: "É um sonho e graças a Deus tenho recebido oportunidades no time profissional" / Crédito: Jogada 10

O Fluminense anunciou na tarde desta segunda-feira (08/09) a renovação do contrato do zagueiro Davi Schuindt, de 21 anos de idade. O Moleque de Xerém, que tinha vínculo até o fim de 2026, assinou no CT Carlos Castilho novo contrato válido até dezembro de 2028. “Muito feliz de estar renovando o meu contrato. É um sonho e graças a Deus tenho recebido oportunidades na equipe profissional. Estou procurado oferecer o meu melhor nos treinos, nos jogos, para buscar bons resultados para o Fluminense”, disse ele.