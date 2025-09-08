Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense renova contrato do zagueiro Davi Schuindt

Moleque de Xerém destaca extensão de vínculo com Tricolor: "É um sonho e graças a Deus tenho recebido oportunidades no time profissional"
O Fluminense anunciou na tarde desta segunda-feira (08/09) a renovação do contrato do zagueiro Davi Schuindt, de 21 anos de idade. O Moleque de Xerém, que tinha vínculo até o fim de 2026, assinou no CT Carlos Castilho novo contrato válido até dezembro de 2028.

“Muito feliz de estar renovando o meu contrato. É um sonho e graças a Deus tenho recebido oportunidades na equipe profissional. Estou procurado oferecer o meu melhor nos treinos, nos jogos, para buscar bons resultados para o Fluminense”, disse ele.

Revelado pelo Fluminense, Davi Schuindt aproveitou as oportunidades por conta dos lesionados para ganhar confiança em campo e também do técnico Renato Gaúcho. Ele, afinal, já atuou ao lado de Freytes e Manoel em dois jogos consecutivos e correspondeu bem. Além disso, ele também conseguiu apoio da torcida.

Nascido em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, o zagueiro Davi Schuindt, portanto, chegou ao Fluminense em 2013. Campeão brasileiro Sub-17 e carioca Sub-20, em 2020 e 2022, respectivamente, o jogador possui outros importantes títulos pelas categorias de base do clube, como a Copa Nike Sub-15 de 2019. Este ano, Davi fez sua estreia e soma quatro partidas pela equipe profissional do Tricolor.

