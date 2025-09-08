Fernando Santos deixa comando da seleção do Azerbaijão

LEIA MAIS: Itália vence Israel em jogo de nove gols e respira nas Eliminatórias

Fernando Santos não é mais técnico da seleção do Azerbaijão. A saída acontece após semanas de desgaste, especialmente após uma coletiva polêmica em que o português, ao ser questionado por um jornalista sobre pedir demissão, respondeu somente que “tinha contrato”.

Aos 70 anos, o treinador chegou a um acordo com a federação local e decidiu encerrar o vínculo.

O balanço da passagem de Fernando Santos foi negativo: em 11 partidas, não conseguiu vencer nenhuma, somando dois empates e nove derrotas. Na última sexta-feira (5), sua equipe sofreu uma goleada por 5 a 0 para a Islândia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Despedida de Fernando Santos

Por fim, em comunicado, Fernando Santos agradeceu à federação e à população pela hospitalidade e explicou que sua missão inicial era ajudar a estruturar o futebol do país para o futuro.

“Quando aceitei o convite, em junho de 2024, o objetivo era reformular as bases do futebol azeri, desde a formação até a organização das competições, visando preparar uma seleção competitiva para as Eliminatórias da Euro 2028. Em setembro, apresentei um plano nesse sentido, inspirado em experiências anteriores. Mas, espero que esse projeto siga adiante e possa contribuir para o desenvolvimento de novos talentos. Desejo sucesso a todos”, escreveu o treinador.