Escalação do Corinthians: time treina pênaltis de olho na decisão contra o Athletico

Sem os jogadores selecionáveis, Dorival se prepara para todos os cenários; um empate classifica o Timão para a semifinal da Copa do Brasil

O Corinthians realizou seu penúltimo treino para a decisão na Copa do Brasil. A atividade, que ocorreu na manhã desta segunda-feira (8), teve um foco bastante especial. O técnico Dorival Júnior comandou um intenso treino de cobranças de pênaltis com o elenco. O time se prepara para o jogo de volta contra o Athletico-PR. A partida decisiva ocorre na próxima quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena. O treinamento do elenco foi dividido em três etapas pela comissão. A atividade começou com um trabalho tático com foco na parte ofensiva. Em seguida, os jogadores também treinaram diversas jogadas de bola parada. Por fim, o grupo de atletas calibrou a pontaria nas cobranças de pênaltis, se preparando para uma possível disputa.