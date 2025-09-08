Dupla uruguaia tem data para se reapresentar ao Flamengo

Arrascaeta volta direto para os treinos do Flamengo, que já se reapresentou e foca no próximo jogo do Brasileirão, neste domingo. Do outro lado, Varela, que também fez bela exibição, tem situação diferente. O lateral retornou com um quadro de pubalgia e precisará ser avaliado pelo departamento médico do Flamengo. O problema se manifestou justamente após o jogo entre a Celeste e o Peru.

O Flamengo volta a campo no dia 14 de setembro, às 16h (de Brasília), contra o Juventude, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca lidera a competição, com 47 pontos. Na sequência, no dia 18 de setembro, o Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes-ARG, no Maracanã, às 21h30, pelas quartas de final da Libertadores.