Corinthians deve ter retorno de trio de ataque contra o Athletico-PR

Será apenas a décima vez em que o trio começará uma partida juntos em 2025. Até agora, o retrospecto é animador. Afinal, são seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o que representa um aproveitamento de 74,1%. Sem a formação, o índice cai para 55,3%.

O Corinthians pode contar novamente com sua principal arma ofensiva na temporada. Recuperados de problemas físicos, Yuri Alberto e Memphis Depay devem se juntar a Rodrigo Garro no time titular que enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Os três nomes passaram por períodos delicados recentemente. Afinal, Memphis Depay se recuperou de uma lesão de grau 2 na coxa direita em apenas 20 dias. Já Yuri Alberto voltou em tempo recorde de uma cirurgia de hérnia inguinal, apenas 21 dias após o procedimento. Já Garro, mesmo convivendo com dores no joelho direito, continua sendo peça essencial, apesar da tendinopatia patelar que o afastou por dois meses em 2024.

Desde que assumiu o comando do Corinthians, Dorival Júnior só conseguiu escalar o trio em duas ocasiões, ambas nas oitavas de final da Copa do Brasil, e saiu vitorioso nos dois jogos. Agora, tem a chance de repetir a fórmula em um duelo decisivo.

O Timão venceu a partida de ida por 1 a 0, em Curitiba. Assim, precisa apenas de um empate em casa para avançar à semifinal da competição. O reencontro com o trio GYM, um mês após sua última aparição conjunta, reforça o otimismo da torcida corintiana em um momento chave da temporada.