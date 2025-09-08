Barboza relembra gol no time do pai: ‘Antes de torcer pelo Peñarol, torce por mim’

Ídolo do Botafogo, muchacho de Villa Celina não precisou de esforço para contornar a situação atípica com o progenitor, na Libertadores-2024

Curiosamente, Barboza, filho de um uruguaio, marcou um dos gols mais importantes de sua carreira no time de coração do pai, Esteban Barboza. O zagueiro, no entanto, contou ao Jogada10 que não precisou se desculpar. Pelo contrário. O hincha do Peñarol compreendeu muito bem aquela situação um pouco atípica.

Um dos grandes momentos na carreira do zagueiro Alexander Barboza foi quando o xerife marcou um dos cinco gols do Botafogo na vitória sobre o Peñarol por 5 a 0, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores de 2024. Nesta segunda-feira (8), na loja do oficial clube, em General Severiano, foi dia de relembrar aqueles doces momentos do ano passado. Afinal, os jornalistas Claudio Portella e Rafael Casé lançaram o livro “É tempo de Botafogo” , obra que revisita a gloriosa temporada alvinegra, com a presença do beque argentino e do lateral-esquerdo Marçal.

“Antes de torcer pelo Peñarol, meu pai torce por mim. Ficou, portanto, muito feliz quando marquei o gol e com o meu sucesso. Mas, claro, teve sentimentos contraditórios ao longo dos jogos. Como todo torcedor do Peñarol, ele queria muito ver o time dele em mais uma final da Libertadores. Mas a gente fez tudo para que isso não acontecesse e, no fim, ele também ficou feliz. Depois da final, o gol foi o momento mais bonito para mim”, contou Barboza, eleito, aliás, para a seleção da competição no ano passado.

Barboza exalta título continental do Mais Tradicional

Campeão continental e do Brasileirão, o zagueiro, ídolo da Estrela Solitária, não esquece o dia 30 de novembro de 2024, quando, com um a menos desde os 30 segundos, o Botafogo derrotou o Atlético Mineiro por 3 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e sagrou-se dono da América pela primeira vez na história.

“Difícil esquecer da expulsão do Gregore. Passaram muitas coisas pela minha cabeça. O gol do Júnior Santos também foi um momento chave. É incrível estar na história de um clube tão grande como o Botafogo”, completou o muchacho de Villa Celina, antes da sessão de autógrafos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.