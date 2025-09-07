Uruguai libera, e Arrascaeta e Varela retornam ao Flamengo antes do fim da Data Fifa

Dupla foi destaque na vitória da Celeste contra o Peru por 3 a 0, na última quinta-feira. No entanto, lateral apresenta quadro de pubalgia

Arrascaeta e Varela foram liberados pelo técnico Marcelo Bielsa e não atuarão contra o Chile na próxima terça-feira (9), pela última rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo. Dessa maneira, o técnico Filipe Luís contará com a dupla nos treinamentos durante a semana, em preparação para o duelo contra o Juventude no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

“O Flamengo agradece a preciosa interação e colaboração do departamento médico da seleção uruguaia de futebol com o clube”, agradeceu o Flamengo em nota oficial..

Arrascaeta já seria poupado da última rodada das Eliminatórias e, por isso, teve seu retorno ao Flamengo antecipado. Por outro lado, Varela apresentou quadro de pubalgia e passará por avaliação do departamento médico rubro-negro. Assim, torna-se dúvida para o confronto contra os gaúchos.

Dessa maneira, apenas Matías Viña segue com a delegação do Uruguai para o duelo contra o Chile, em Santiago. O lateral deve voltar aos treinos com o elenco do Flamengo somente na próxima quinta-feira. O jogo está marcado para as 20h30 (de Brasília).

Veja a nota oficial do Flamengo:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Guillermo Varela e Giorgian De Arrascaeta foram liberados pela seleção uruguaia após contribuírem para a classificação de seu país à Copa do Mundo Fifa 2026.