Palmeiras duela com Barcelona por vaga na final do Mundial de Clubes Sub-17

Para alcançar a semifinal, Verdão derrotou o Sevilla-ESP por 2 a 1 nas quartas; duelo contra o Barça será nesta segunda, às 16h (de Brasília)
Nesta segunda-feira (8), o Palmeiras terá pela frente o Barcelona de olho em uma vaga na final do Mundial de Clubes Sub-17. A semifinal entre brasileiros e espanhóis será às 16h (de Brasília) no Estádio Nuevo Arcángel, em Córdoba (ESP).

Bicampeão do torneio, o Verdão se garantiu entre os quatro melhores ao derrotar o Sevilla por 2 a 1 na fase de quartas de final. O time brasileiro abriu o placar com Juan Gabriel, sofreu o empate e, nos acréscimos do segundo tempo, chegou ao gol da vitória em cobrança de falta de Vinicius.

Até o momento, aliás, a equipe venceu os quatro compromissos na competição. Além disso, marcou dez gols e sofreu apenas dois.

Curiosamente, do grupo atual que joga o Mundial Sub-17 deste ano, oito jogadores estiveram na conquista do Marveld Tournament, torneio sub-15 disputado na Holanda em 2023 e que teve a final justamente contra essa formação do Barcelona. Na ocasião, os brasileiros foram campeões nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal.

A saber, estavam naquela decisão o goleiro Luiz Fernando, o lateral-esquerdo Derick, os zagueiros Luccas Ramon e Luiz Santana, os meio-campistas Lucas Quitzau e Luis Pacheco e os atacantes Lucas Gabriel (anotou um dos gols sobre o Barcelona) e Wesley.

