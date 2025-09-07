Novorizontino x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Tigre do Vale tenta quebrar sequência negativa na Série B. Por outro lado, Dragão almeja a segunda vitória consecutiva / Crédito: Jogada 10

O Novorizontino e o Atlético-GO medem forças pela 25ª rodada da Série B, às 19h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (08). As duas equipes passam por momentos diferentes na competição. O Tigre do Vale passa por um jejum de vitórias, que influenciou em sua saída da zona de acesso para a elite do futebol brasileiro. Por outro lado, o Dragão deu uma resposta positiva e voltou a vencer no torneio. Atualmente, o time do interior de São Paulo se encontra na sétima colocação, com 36 pontos. A equipe goiana está na 13ª posição, com 31 pontos.

Onde assistir A partida terá transmissão exclusiva pelo streaming Disney + Como chega o Novorizontino O Tigre do Vale vive uma fase turbulenta na Série B, pois não conquista uma vitória há seis rodadas, sendo três derrotas consecutivas. O técnico Enderson Moreira deve contar com o retorno de dois jogadores. Afinal, o volante Fábio Matheus cumpriu suspensão automática na derrota para o Athletico e volta a ficar disponível. Pablo Dyego concluiu tratamento de lesão e recuperou suas condições físicas. Deste modo, a tendência é de que fique como alternativa no banco. Como chega o Atlético-GO O Dragão ainda não teve êxito em engatar uma sequência de triunfos, pois vinha de um resultado positivo, empate e derrota. Apesar disso, trouxe uma esperança que haja uma reviravolta com a vitória sobre o Amazonas, na rodada anterior.