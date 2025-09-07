Morre aos 88 anos Dunshee de Abranches, ex-presidente do Flamengo

Dirigente liderou o clube na conquista da Libertadores e do Mundial em 1981, mas abriu mão do cargo após divergências pela venda de Zico / Crédito: Jogada 10

O ex-presidente do Flamengo Antonio Dunshee de Abrantes morreu neste domingo (7) aos 88 anos. A informação foi confirmada por familiares. Advogado e dirigente esportivo, Dunshee de Abrantes, nascido em 25 de outubro de 1936, marcou seu nome na história rubro-negra ao assumir a presidência em 1981, ano mais vitorioso do clube. Sob sua gestão, o Flamengo conquistou a Taça Libertadores da América e o Mundial Interclubes, derrotando o Liverpool em Tóquio, títulos que consagraram a geração liderada por Zico, Júnior e Leandro.