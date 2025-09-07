Lautaro Martínez fala sobre disputa pela Bola de Ouro: “Às vezes me acho subestimado”

Argentino ressalta que será difícil superar o sétimo lugar na premiação e relembra a angústia com a derrota para o PSG na Champions / Crédito: Jogada 10

Nos últimos anos, Lautaro Martínez, da Inter de Milão, foi campeão da Copa do Mundo e conquistou a Copa América nos Estados Unidos. O argentino também disputou a segunda final da Champions em três anos, mas ficou novamente de fora do top 3 da Bola de Ouro. Assim, em entrevista à revista France Football, o atacante da Inter de Milão confessou que acredita que mereça mais reconhecimento. “Estar entre os 30 candidatos (do prêmio de melhor jogador) já é uma recompensa, mas sonho em ganhar. Às vezes me acho subestimado, mas aos 28 anos, estou muito feliz com a minha carreira porque sempre progredi. Eu esperava terminar em uma posição mais alta na classificação depois da temporada que tive entre a Série A e a Copa América, mas respeito os juízes. Será difícil superar o sétimo lugar na Bola de Ouro de 2024 “, disse o argentino.

O jogador esteve entre os indicados à premiação de 2024 pelo desempenho na temporada 23/24. Afinal, foi artilheiro da Copa América e o maior goleador e craque do Campeonato Italiano, com 24 gols. Por outro lado, ficou de fora da briga principal, já que Vini Jr. e Rodri despontaram na análise, com a vitória do volante do Manchester City. No momento, Lautaro soma quatro indicações entre melhores jogadores e a melhor colocação foi a sétima posição, depois de terminar em 21º em 2021 e em 20º em 2023. Ele está entre os finalistas da edição de 2025, cuja cerimônia está marcada para o dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Números pela seleção No triunfo por 3 a 0 diante da Venezuela, pelas Eliminatórias, o atleta superou Maradona na artilharia da Argentina. Afinal, agora é o quinto maior goleador com 33 gols, enquanto Diego tem 32.