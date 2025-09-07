Israel x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

Israel x Itália: onde assistir, escalações e arbitragemDiferença entre as seleções é de apenas três pontos, porém ambas seguem atrás da Noruega pelo Grupo I das Eliminatórias para a Copa
Na sequência das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, Israel e Itália medem forças nesta segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nagyerdei, em Debrecen (HUN). Assim, trata-se de um confronto direto na busca por uma vaga no Mundial, visto que a diferença entre as duas seleções é de apenas três pontos.
Dessa forma, a Azzurra terá pela frente mais cinco jogos para tentar retornar ao Mundial, algo que não acontece desde 2014, no Brasil. Vale lembrar que a próxima edição do maior torneio de seleções será nos Estados Unidos, México e Canadá. Nesse sentido, em 1994, também em solo norte-americano, a Itália fez uma boa campanha, mas perdeu o título para o Brasil, nos pênaltis
Onde assistir
O confronto desta segunda-feira (8) terá a transmissão do Disney+.
Como chega a Israel
Na rodada anterior, a seleção aplicou uma sonora goleada por 4 a 0, na Moldávia e, agora, ocupa a segunda colocação do Grupo I, com nove pontos. Nesse sentido, o foco é surpreender os italianos para aumentar a distância na briga por uma vaga no Mundial.
Como chega a Itália
Uma das seleções mais tradicionais da história do futebol volta a ter dificuldades em Eliminatórias. Afinal, está na terceira posição, com seis pontos, três atrás de Israel, porém com uma partida a menos. A líder da chave é a Noruega, que tem 12 pontos e 100% de aproveitamento. Na última rodada, porém, a Azzurra atropelou a Estônia, em casa, por 5 a 0, e chega com moral para buscar a classificação à primeira Copa desde 2014.
ISRAEL X ITÁLIA
6ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026
Data-Hora: segunda-feira, 08/09/2025, às 15h45 (de Brasília).
Local: Nagyverdei, na Hungria (HUN)
ISRAEL: Daniel Peretz; Dasa, Peretz, Lemkin, Nachmias e Revivo; Biton, Eliel Peretz, Gloukh e Solomon; Baribo.Técnico: Ran Ben Shimon
ITÁLIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; Matteo Politano, Barella, Tonali e Zaccagni; Kean e Retegui. Técnico: Gennaro Gattuso
Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)
Assistentes: Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL)
VAR: Christian Dingert (ALE)
