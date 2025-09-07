Israel x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

Diferença entre as seleções é de apenas três pontos, porém ambas seguem atrás da Noruega pelo Grupo I das Eliminatórias para a Copa / Crédito: Jogada 10

Na sequência das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, Israel e Itália medem forças nesta segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nagyerdei, em Debrecen (HUN). Assim, trata-se de um confronto direto na busca por uma vaga no Mundial, visto que a diferença entre as duas seleções é de apenas três pontos. Dessa forma, a Azzurra terá pela frente mais cinco jogos para tentar retornar ao Mundial, algo que não acontece desde 2014, no Brasil. Vale lembrar que a próxima edição do maior torneio de seleções será nos Estados Unidos, México e Canadá. Nesse sentido, em 1994, também em solo norte-americano, a Itália fez uma boa campanha, mas perdeu o título para o Brasil, nos pênaltis

Onde assistir O confronto desta segunda-feira (8) terá a transmissão do Disney+. Como chega a Israel Na rodada anterior, a seleção aplicou uma sonora goleada por 4 a 0, na Moldávia e, agora, ocupa a segunda colocação do Grupo I, com nove pontos. Nesse sentido, o foco é surpreender os italianos para aumentar a distância na briga por uma vaga no Mundial. Como chega a Itália Uma das seleções mais tradicionais da história do futebol volta a ter dificuldades em Eliminatórias. Afinal, está na terceira posição, com seis pontos, três atrás de Israel, porém com uma partida a menos. A líder da chave é a Noruega, que tem 12 pontos e 100% de aproveitamento. Na última rodada, porém, a Azzurra atropelou a Estônia, em casa, por 5 a 0, e chega com moral para buscar a classificação à primeira Copa desde 2014.