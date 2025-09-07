Dorival comanda treinos táticos no Corinthians de olho no duelo da Copa do Brasil

Timão volta a campo nesta quarta-feira, quando recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena pelas quartas de final da competição / Crédito: Jogada 10

O Corinthians voltou a treinar neste domingo (7) após folga no último sábado. O técnico Dorival Júnior promoveu treinos táticos visando ao jogo contra o Athletico-PR. A partida ocorrerá na próxima quarta-feira (10), pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogadores iniciaram a preparação com ativação na academia e aquecimento no campo. Em seguida, participaram de dois exercícios táticos estratégicos, um ofensivo e outro defensivo, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube.

LEIA MAIS: Corinthians deve ter retornos importantes para duelo decisivo pela Copa do Brasil O treinador ainda comandou um trabalho tático coletivo, abordando diversas situações de jogo. Por fim, o elenco realizou um complemento de cobranças de faltas. Cinco jogadores não participaram das atividades no CT Joaquim Grava: Hugo Souza (Brasil), José Martínez (Venezuela), Memphis Depay (Holanda), Ángel Romero (Paraguai) e Félix Torres (Equador). Além deles, Raniele e André Carrillo permanecem no departamento médico. Dessa maneira, o volante segue em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Já o peruano está em recuperação de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, permanecem no departamento médico.