Dorival comanda treinos táticos no Corinthians de olho no duelo da Copa do Brasil

Timão volta a campo nesta quarta-feira, quando recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena pelas quartas de final da competição
O Corinthians voltou a treinar neste domingo (7) após folga no último sábado. O técnico Dorival Júnior promoveu treinos táticos visando ao jogo contra o Athletico-PR. A partida ocorrerá na próxima quarta-feira (10), pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Os jogadores iniciaram a preparação com ativação na academia e aquecimento no campo. Em seguida, participaram de dois exercícios táticos estratégicos, um ofensivo e outro defensivo, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube.

O treinador ainda comandou um trabalho tático coletivo, abordando diversas situações de jogo. Por fim, o elenco realizou um complemento de cobranças de faltas.

Cinco jogadores não participaram das atividades no CT Joaquim Grava: Hugo Souza (Brasil), José Martínez (Venezuela), Memphis Depay (Holanda), Ángel Romero (Paraguai) e Félix Torres (Equador).

Além deles, Raniele e André Carrillo permanecem no departamento médico. Dessa maneira, o volante segue em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Já o peruano está em recuperação de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, permanecem no departamento médico.

Desde o confronto diante do Palmeiras, no último domingo (31), os jogadores tiveram dois dias de folga, três dias de treinamentos e mais uma folga antes de retomar as atividades neste domingo.

Corinthians enfrenta o Athletico-PR às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira. Como venceu por 1 a 0 em Curitiba, o Timão pode empatar na Neo Química Arena que avança à semifinal da Copa do Brasil.

