Corinthians deve ter retornos importantes para duelo decisivo pela Copa do Brasil

Tratam-se do centroavante Yuri Alberto e o lateral-direito Matheuzinho, que voltaram a treinar normalmente na última semana. O primeiro necessitou de 21 dias de recuperação de uma cirurgia de hérnia inguinal, enquanto o segundo ficou de fora do clássico com o Palmeiras por causa de uma sobrecarga no músculo posterior da coxa direita.

O Corinthians se prepara para o jogo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR , na próxima quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Assim, o técnico Dorival Júnior terá retornos importantes em diferentes setores da equipe paulista para tentar garantir a vaga nas semifinais.

Além disso, o comandante terá a volta de outros dois nomes, que estão à serviço de suas respectivas seleções. O goleiro Hugo Souza terá um voo fretado pelo Corinthians depois do jogo da seleção brasileira. O Brasil encara, na terça-feira (9), a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias da América do Sul.

Memphis Depay, por sua vez, não precisará de um esquema especial. Ele terá tempo hábil para retornar a São Paulo para a partida do meio da semana. O holandês, por sinal, estufou a rede no duelo com a Lituânia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e agora é o maior artilheiro da história da Laranja Mecânica, com 51 gols.

Por fim, o meia José Martínez está em fase de transição após passar por uma cirurgia na mão esquerda. Contudo, viajou para servir à seleção da Venezuela. O clube paulista analisa a situação para saber se o atleta terá condições de entrar em campo.