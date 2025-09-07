Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians deve ter retornos importantes para duelo decisivo pela Copa do Brasil

Yuri Alberto e Matheuzinho voltaram a treinar na última semana, enquanto Hugo Souza e Depay retornarão de suas respectivas seleções
O Corinthians se prepara para o jogo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Assim, o técnico Dorival Júnior terá retornos importantes em diferentes setores da equipe paulista para tentar garantir a vaga nas semifinais.

Tratam-se do centroavante Yuri Alberto e o lateral-direito Matheuzinho, que voltaram a treinar normalmente na última semana. O primeiro necessitou de 21 dias de recuperação de uma cirurgia de hérnia inguinal, enquanto o segundo ficou de fora do clássico com o Palmeiras por causa de uma sobrecarga no músculo posterior da coxa direita.

Além disso, o comandante terá a volta de outros dois nomes, que estão à serviço de suas respectivas seleções. O goleiro Hugo Souza terá um voo fretado pelo Corinthians depois do jogo da seleção brasileira. O Brasil encara, na terça-feira (9), a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias da América do Sul.

Memphis Depay, por sua vez, não precisará de um esquema especial. Ele terá tempo hábil para retornar a São Paulo para a partida do meio da semana. O holandês, por sinal, estufou a rede no duelo com a Lituânia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e agora é o maior artilheiro da história da Laranja Mecânica, com 51 gols.

Por fim, o meia José Martínez está em fase de transição após passar por uma cirurgia na mão esquerda. Contudo, viajou para servir à seleção da Venezuela. O clube paulista analisa a situação para saber se o atleta terá condições de entrar em campo.

