Vojvoda promove testes em treino do Santos

Treinador terá uma semana para tirar as suas conclusões antes da visita ao Atlético Mineiro, pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro

Técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda aproveitou o treino da manhã deste sábado (6) para testar algumas formações táticas. O técnico argentino, porém, ainda não definiu os titulares para o próximo compromisso do Peixe. Afinal, terá cerca de uma semana para tirar as suas conclusões sobre a equipe alvinegra. Este período de observações e testes já é recorrente na passagem de Vojvoda pelo CT Rei Pelé. Neste fim de semana, por exemplo, ele observou o 4-3-3, meteu três zagueiros e depois ensaiou suas variações no 4-4-2, de acordo com o site “Diário do Peixe”. O treinador também utilizou alguns atletas do sub-20 nas atividades. A ideia do hermano é aproximar a base do profissional.