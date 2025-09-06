Turquia x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Turquia x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragemSeleções se enfrentam em partida válida pela 2ª rodada do Grupo E das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
A bola volta a rolar nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (7), Turquia e Espanha se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo E, na Büyükşehir Arena, em Konya. Geórgia e Bulgária completam a chave, na qual somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar a repescagem em busca da vaga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Inteligência Artificial promete reduzir lesões no futebol
Como chega a Turquia
Os turcos estrearam nas Eliminatórias com uma vitória por 3 a 2 sobre a Geórgia e estão com os mesmos três pontos da Espanha. Dessa maneira, a partida deste domingo é um confronto direto pela liderança do Grupo E.
A expectativa é que o técnico Vincenzo Montella mantenha a base do time que entrou em campo na primeira rodada, mas terá ao menos uma alteração. Isto porque Yılmaz, expulso na vitória sobre a Geórgia, terá que cumprir suspensão neste domingo.
Como chega a Espanha
Por outro lado, a Espanha começou esta Data Fifa após perder nos pênaltis o título da Liga das Nações para Portugal. No primeiro compromisso, a equipe conquistou uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre a Bulgária. O time comandado pelo técnico Luis de la Fuente resolveu a partida ainda no primeiro tempo, com gols de Oyarzabal, Cucurella e Mikel Merino.
Dessa maneira, a tendência é que a Espanha repita a escalação que bateu a Bulgária, com o trio de ataque formado por Lamine Yamal, Nico Williams e Oyarzabal.
TURQUIA X ESPANHA
2ª rodada do Grupo E das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Data-Hora: domingo, 07/09/2025, às 15h45 (de Brasília).
Local: Büyükşehir Arena, em Konya (TUR).
TURQUIA: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci e Elmali; Calhanoglu e Yuksek; Akgun, Arda Guler e Yildiz; Akturkoglu. Técnico: Vincenzo Montella.
ESPANHA: Unai Simon; Porro, Le Normand, Huijsen e Cucurella; Merino, Zubimendi e Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Árbitro: Davide Massa (ITA).
Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Stefano Alassio (ITA).
VAR: Marco Di Bello (ITA).