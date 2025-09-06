Taffarel elogia Hugo Souza e vê evolução: “Uma ótima surpresa”

Preparador da Seleção Brasileira, Taffarel elogia o corintiano, terceiro goleiro da Seleção, mas aponta falha que ainda precisa corrigir / Crédito: Jogada 10

Preparador de goleiros da Seleção Brasileira, Cláudio Taffarel demonstrou confiança nos três goleiros convocados por Carlo Ancelotti para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Além de destacar Bento e seu pupilo Alisson, com quem trabalha desde 2015 na Seleção e 2021 no Liverpool, Taffarel fez elogios ao jovem Hugo Souza, destaque no Corinthians. “A lista de grandes goleiros no Brasil é bem larga. E o Hugo vem sendo foi uma ótima surpresa. Esse crescimento dele mostra o excelente trabalho com o Marcelo Carpes. No Corinthians, vem demonstrando muita personalidade, e aqui na Seleção está em alto nível” afirmou o ex-goleiro, campeão mundial em 1994 e titular em outras duas Copas, 1990 e 1990, titular em todos os jogos destes três Mundiais.

Porém, apesar dos elogios, Taffarel apontou um ponto que ainda precisa de evolução: a saída com os pés. “Até os grandes goleiros têm problemas com os pés. Mas é algo que está sendo trabalhado, Enfim, Hugo Souza tem melhorado bastante — disse, encerrando tom bem-humorado. “Mas, para os goleiros, o importante é jogar com as mãos ainda. E ele émuito bom nisso”. Taffarel, ídolo da Seleção, carreira vitoriosa Como goleiro, Claudio Taffarel jogou de 1984 a 2003. É um dos maiores nomes da história do gol brasileiro. Rivaliza em todasaslistas com Gilmar dos Santos Neves,(Corinthians e Santos e bi mundial entre 1958 e 1962). Pela Seleção, disputou 104 partidas oficiais, três Copas e campeão em 1994. Além disso, ganhou duas Copas América (1989 e 1997), uma prata olímpica (Seul-1988) e um ouro nos Jogos Pan-Americanos (1997).