Taffarel elogia Hugo Souza e vê evolução: “Uma ótima surpresa”Preparador da Seleção Brasileira, Taffarel elogia o corintiano, terceiro goleiro da Seleção, mas aponta falha que ainda precisa corrigir
Preparador de goleiros da Seleção Brasileira, Cláudio Taffarel demonstrou confiança nos três goleiros convocados por Carlo Ancelotti para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Além de destacar Bento e seu pupilo Alisson, com quem trabalha desde 2015 na Seleção e 2021 no Liverpool, Taffarel fez elogios ao jovem Hugo Souza, destaque no Corinthians.
“A lista de grandes goleiros no Brasil é bem larga. E o Hugo vem sendo foi uma ótima surpresa. Esse crescimento dele mostra o excelente trabalho com o Marcelo Carpes. No Corinthians, vem demonstrando muita personalidade, e aqui na Seleção está em alto nível” afirmou o ex-goleiro, campeão mundial em 1994 e titular em outras duas Copas, 1990 e 1990, titular em todos os jogos destes três Mundiais.
Porém, apesar dos elogios, Taffarel apontou um ponto que ainda precisa de evolução: a saída com os pés.
“Até os grandes goleiros têm problemas com os pés. Mas é algo que está sendo trabalhado, Enfim, Hugo Souza tem melhorado bastante — disse, encerrando tom bem-humorado.
“Mas, para os goleiros, o importante é jogar com as mãos ainda. E ele émuito bom nisso”.
Taffarel, ídolo da Seleção, carreira vitoriosa
Como goleiro, Claudio Taffarel jogou de 1984 a 2003. É um dos maiores nomes da história do gol brasileiro. Rivaliza em todasaslistas com Gilmar dos Santos Neves,(Corinthians e Santos e bi mundial entre 1958 e 1962). Pela Seleção, disputou 104 partidas oficiais, três Copas e campeão em 1994. Além disso, ganhou duas Copas América (1989 e 1997), uma prata olímpica (Seul-1988) e um ouro nos Jogos Pan-Americanos (1997).
Por clubes, venceu duas Copas da Itália com o Parma e a Recopa Europeia (atual Liga Conferência) em 1993. No Galatasaray, da Turquia, conquistou dois Campeonatos Turcos. No Brasil, foi revelado pelo Internacional e brilhou no Atlético-MG, onde venceu o Campeonato Mineiro de 1995 e a Copa Conmebol (atual Sul-Americana) de 1997.
Um dos preparadores de goleiros mais respeitados do mundo
Após mais de uma década como preparador/treinador de goleiros no Galatasaray (2011–2020), Taffarel passou a integrar a comissão técnica do Liverpool, onde permaneceu até julho de 2025,mas teve o contrato vencido e saiu. Na Seleção Brasileira, exerce o cargo de preparador. Numa primeira fase de 2014 a 2022. Mas retornou em 2024.
