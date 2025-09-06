Jorginho treina com elenco no Ninho e é liberado para reforçar o Flamengo

Elenco rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu na última sexta-feira (05) e iniciou a preparação para retomada do calendário nacional / Crédito: Jogada 10

O Flamengo ganhou uma peça importante para temporada em sua reapresentação para próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do retorno de Jorginho, baixa no empate contra o Grêmio, aos treinos junto ao grupo principal. Um dos pilares da boa fase, o jogador está liberado para atuar diante do Juventude, na próxima semana, em Caxias do Sul. Jorginho já havia participado das atividades da última sexta-feira (05), data de reapresentação do elenco após o descanso da Data Fifa. O Rubro-Negro, aliás, tem usado a pausa no calendário para tratar e recuperar o físico dos atletas.

O encontro com o Juventude será no domingo, dia 14 de setembro, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro lidera a competição com 47 pontos, enquanto Cruzeiro e Palmeiras, que somam 44 e 43, aparecem na sequência. Reapresentação no Ninho Jorginho se reapresentou normalmente junto aos companheiros e seguiu o planejamento previsto pelo clube. Vale destacar que o volante foi preservado pela comissão técnica no último jogo por conta de dores na parte posterior da coxa esquerda. Segundo o clube, o atleta passou por trabalho de prevenção logo após a goleada sobre o Vitória, no Maracanã. Sem apresentar mais incômodos musculares, o camisa 21 participou normalmente da movimentação comandada por Filipe Luís. Assim, salvo novo contratempo, deverá figurar entre os relacionados para viagem ao Sul do país. A volta do experiente meio-campista devolve a Filipe Luís uma engrenagem essencial na construção ofensiva e organização do setor.

Desempenho pelo Flamengo Jorginho chamou atenção desde sua chegada ao clube e não demorou muito para conquistar vaga entre os titulares. Aliás, tornou-se ainda mais essencial após a parceria com Saúl — já enaltecida por Filipe Luís. A dupla iniciou três partidas, e o Rubro-Negro conquistou vitórias convincentes em todas elas. Na única vez em que o brasileiro ficou fora, a equipe amargurou um empate. Nota-se que a presença do volante tem feito diferença tanto no controle da posse quanto na transição rápida para o ataque.