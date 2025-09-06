Jogo na Bolívia encerra Eliminatórias, a exemplo de 2022; o que mudou na Seleção?

Naquela ocasião, Brasil bateu os bolivianos por 4 a 0 e foi para a Copa do Mundo do Qatar cheia de expectativa com Tite no comando / Crédito: Jogada 10

A rodada final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 carrega uma coincidência envolvendo a Seleção Brasileira. Bem como em 2022, a 18ª e última rodada da Amarelinha será na altitude da Bolívia, em situação parecida: brasileiros já classificados e jogando sem pressão. Assim, o Jogada10 reviveu aquela partida (vitória do Brasil por 4 a 0) e buscou quais foram as mudanças no elenco da Canarinho, a começar pelo banco de reservas. Afinal, o técnico Tite era o comandante naquela ocasião – em março de 2022 -, enquanto Carlo Ancelotti ocupa o cargo atualmente. Relembre a escalação: Alisson; Daniel Alves, Éder Militão, Marquinhos e Alex Telles; Bruno Guimarães e Fabinho; Antony, Coutinho, Lucas Paquetá e Richarlison.

LEIA MAIS: Andreas Pereira é convocado por Carlo Ancelotti Relembre a convocação da Seleção por setores Goleiros Na ocasião, Alisson, Santos e Everson eram os arqueiros de Tite. O primeiro segue como titular não só da Seleção, como também do Liverpool. Santos, ex-Flamengo e Fortaleza, retornou ao Athletico. Após aquela convocação, ele não mais foi lembrado pelos treinadores. Hoje, tem 35 anos. Por fim, Everson – outro que sequer estreou com a Amarelinha – ainda segue como um dos pilares do Atlético-MG, apesar de não constar mais em nenhuma lista. Laterais

Mesmo com idade avançada, Daniel Alves aproveitou as oportunidades e garantiu seu nome na Copa do Mundo de 2022, atuando em dois jogos na campanha brasileira. Assim, sua última aparição com a Amarelinha foi nas oitavas, em goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. Já o reserva Danilo se adaptou: se antes atuava como lateral, passou a ser convocado como zagueiro. Ele constou na lista de Ancelotti para a atual Data Fifa, mas, lesionado, foi cortado para a entrada de Vitinho, do Botafogo. Pelo lado esquerdo, dois jogadores que seguem no radar. Alex Telles, porém, já não vai a campo pela Seleção desde junho de 2023. Ele até recebeu convocação em outubro de 2024, mas não foi a campo. Guilherme Arana, por sua vez, estava atuando na goleada por 4 a 1 contra a Argentina, em março deste ano. Foi, assim, seu último jogo pela Seleção até aqui. Zagueiros

A dupla titular, Éder Militão e Marquinhos, segue firme e forte nas convocações. Na atual, porém, Militão ficou fora para seguir se recondicionando após grave lesão no joelho direito. Marquinhos é o capitão de Ancelotti. Dentre os reservas, Felipe já até se aposentou. Ele só realizou duas partidas pela Seleção, sendo a última delas em 2020, contra a própria Bolívia, pela rodada inaugural das Eliminatórias. Thiago Silva, por sua vez, foi titular durante praticamente toda a Copa do Mundo de 2022, mas, hoje aos 40 anos, já não recebe mais oportunidades. Volantes Tite levou cinco volantes para o jogo contra a Bolívia. Deles, somente Bruno Guimarães e Casemiro seguem na Seleção. A dupla, aliás, foi titular na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, na última quinta (4/9), com o jogador do Newcastle indo às redes – tal qual fez na goleada sobre a Bolívia. Já Fabinho e Fred não vão à Seleção desde a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo. Arthur, por sua vez, sequer foi à Copa, participando pela última vez com a amarelinha exatamente no jogo citado contra os bolivianos.

Meias Philippe Coutinho era nome praticamente certo de Tite para a Copa de 2022. Não à toa, participou de um dos últimos amistosos da Seleção visando aquele Mundial, marcando gol na goleada por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul, em junho de 2022 (a Copa foi no fim do ano). Às vésperas da convocação final, no entanto, sofreu lesão e ficou fora do que seria sua segunda Copa do Mundo. Não mais surgiu em convocações. Já Lucas Paquetá é figurinha carimbada. Ficou fora por dez meses por conta de delicada situação jurídica na Inglaterra, voltando apenas na atual convocação. E foi muito bem: marcou gol na vitória sobre o Chile após entrar no segundo tempo. Atacantes Dentre os quatro dianteiros, três possuem boas chances de ir à Copa do Mundo. Já Antony – apesar da boa fase pelo Betis, seu novo clube -, não é lembrado desde a primeira Data Fifa pós-Copa do Mundo, atuando por 26 minutos da derrota por 2 a 1 para o Marrocos, em março de 2023. Esteve na lista para a convocação seguinte, em junho, mas não foi a campo.