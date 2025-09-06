Criciúma x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragemO clássico de Santa Catarina agita a rodada de número 25 da Série B e vale briga por acesso
A bola rola neste domingo (07) no clássico catarinense entre Criciúma e Chapecoense. O duelo tem clima de decisão, já que os dois times estão no G4 e buscam o acesso à elite nacional. A partida acontece às 16h (de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir
Os canais ESPN e Disney+ transmitem o jogo ao vivo.
Como chega o Criciúma
O Tigre entra em campo para vencer, se manter no G4 e ainda deixar o rival fora da briga pelo acesso. Eduardo Baptista conta com o retorno de Felipinho, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na vitória contra o Novorizontino. Nos últimos cinco jogos, o Criciúma venceu três, empatou um e perdeu outro. Com 39 pontos, ocupa a quarta posição. Se vencer, ultrapassa a Chape, que soma 41, e pode abrir vantagem para os concorrentes fora do grupo de acesso.
Como chega a Chapecoense
A Chape vive fase semelhante. Chega ao Heriberto Hülse com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, totalizando 41 pontos e mirando a volta à Série A. No entanto, não terá o atacante Ítalo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, a responsabilidade no ataque recai sobre Perrotti e Neto Pessoa, que tentam furar a defesa do rival.
CRICIÚMA X CHAPECOENSE
25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Data e horário: 06/09/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)
CRICIÚMA: Alisson; Léo Maná, Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Luiz Henrique; Léo Naldi, Gui Lobo (Jean Carlos) e Jhonata Robert; Nícolas e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista
CHAPECOENSE: Léo Vieira; Gabriel, Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Perrotti e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)