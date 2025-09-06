Bahia atropela Confiança, confirma favoritismo e fatura o penta da Copa do Nordeste

Esquadrão de Aço, que já havia vencido por 4 a 1 em Aracaju, faz cinco gols somente no primeiro tempo e vence por 5 a 0 na Fonte Nova

Esta é a quinta conquista do Esquadrão de Aço no torneio regional. Vencedor também em 2001, 2002, 2017 e 2021, o clube se isola na disputa de maior campeão do Nordeste.

O Bahia é, incontestavelmente, o pentacampeão da Copa do Nordeste. Após golear no jogo de ida da final, o time baiano voltou a atropelar o Confiança, desta vez por 5 a 0 em Salvador e conquistou, com sobras, mais um título regional em sua história. Tiago, com hat-trick, além de Lucho Rodríguez e Rezende, anotaram os gols da partida disputada na Arena Fonte Nova.

O jogo

Como já era esperado, O Esquadrão de Aço não relaxou com a vantagem obtida no jogo de ida e foi para cima na Fonte Nova logo nos primeiros minutos. Com uma intensidade impressionante, os anfitriões não deram qualquer chance ao Confiança e marcaram cinco vezes somente na etapa inicial. Primeiro, Tiago completou cruzamento rasteiro de Nestor aos cinco minutos para abrir o placar. Lucho Rodríguez, aos dez, mandou um belo chute de primeira para ampliar.

Com dois gols de frente, os comandados de Rogério Ceni passaram a administrar a grande vantagem. Até que, após cobrança de escanteio, Sidney pegou sobra na entrada da área e finalizou – Rezende desviou com o pé no meio do caminho para anotar o terceiro gol de sua equipe em apenas 17 minutos. Ele já havia deixado o dele em Aracaju na última quarta. O Tricolor manteve o volume de jogo e foi recompensado. Aos 36′ , Iago cruzou de novo, agora na cabeça de Tiago que anotou o quarto. E ainda teve tempo dele fazer o qujinto gol do Esquadrão na primeira etapa: aos 39′, ele aproveitou passe de Rodrigo Nestor para tocar na saída do goleiro.

Em vantagem de 9 a 1 no agregado, o Bahia tirou o pé do acelerador na volta do intervalo. Ceni aproveitou para rodar o elenco com substituições no decorrer da etapa. Diante de uma torcida pra lá de empolgada e soltando o grito de “é campeão”, o Tricolor valorizou a posse de bola. A partida chegou a ficar mais faltosa, com cartões amarelos para ambos os lados. O Confiança, receoso por sofrer mais gols, se manteve fechado diante de um Bahia que optou por não forçar o ritmo até o apito final.