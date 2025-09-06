Avaí x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes de Avaí e Goiás entram em campo neste domingo (07), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time catarinense ainda sonha com o acesso à elite do futebol nacional e ocupa a 12ª colocação. Já o Esmeraldino aparece como vice-líder, com 44 pontos conquistados. A bola rola na Ressacada a partir das 20h30 (de Brasília).

Como chega o Avaí

Mesmo na 12ª posição, o trabalho de Jair Ventura recebe boa avaliação de alguns rivais, tanto que seu nome chegou a ser cogitado pelo Fortaleza, que acabou optando por Palermo, ídolo do Boca Juniors. Nos últimos cinco jogos, o Avaí somou duas derrotas, um empate e duas vitórias. Para o duelo em seus domínios neste domingo, o time terá a volta de Marcos Vinícius, que cumpriu suspensão na derrota para o América-MG. Todavia, no ataque, a esperança de gols recai sobre Emerson Ramon e Cléber.

Como chega o Goiás

Na vice-liderança da competição, o Goiás, portanto, não somente luta pelo acesso, mas também sonha com o título da Série B. Sob comando de Vagner Mancini, que recentemente recebeu sondagens do Vitória, o time soma 44 pontos. Nos últimos cinco jogos, conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu uma derrota, números semelhantes ao do Avaí no mesmo período. Desse modo, no ataque, Anselmo Ramon e Pedrinho são as principais apostas para furar a defesa adversária.

25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Data e horário: 07/09/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

AVAÍ: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Del Piage, João Vitor, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Cléber. Técnico: Jair Ventura

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi e Moraes; Marcão Silva, Juninho e Rafael Gava; Wellington Rato, Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM) e Nayara Lucena Soares (PA)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

