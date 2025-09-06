Andreas Pereira celebra convocação com uma semana de Palmeiras

Meia foi chamado por Carlo Ancelotti após corte de Kaio Jorge e vai defender a Seleção pela primeira vez desde que chegou ao Verdão

Ancelotti já chamou Andreas em sua primeira convocaçao. Na Data Fifa de junho, o meia esteve no grupo do italiano para as partidas contra Equador e Paraguai, vindo do banco de reservas. O jogador contou como recebeu a notícia da convocação.

Recém-chegado ao Palmeiras, Andreas Pereira recebeu a sua primeira convocação depois de voltar ao Brasil. Carlo Ancelotti decidiu chamar o meia para a partida contra a Bolívia após o atacante Kaio Jorge ser cortado por conta de lesão. Além disso, a Seleção não contará com Casemiro, que recebeu o segundo amarelo, reforçando o setor de meio-campo.

“Tinha chegado ao hotel com a minha esposa e estava conversando com ela quando recebi uma ligação do Sérgio Dimas (supervisor geral de seleções masculinas da CBF). Eu pensei que ele estivesse entrando em contato para me parabenizar pela transferência para o Palmeiras ou me dar boas-vindas. Começamos a conversar e ele me avisou de que eu estava sendo convocado. Para mim, é sempre um orgulho poder representar o Brasil. Seguir defendendo a Seleção é uma alegria e um grande objetivo que eu tenho”, celebrou.

Jogadores do Palmeiras na Seleção

Caso Andreas entre em campo contra a Bolívia, o meia será o 112º jogador do Palmeiras a disputar uma partida pela Seleção Brasileira. Neste século, 15 atletas alviverdes atuaram pela Amarelinha. O jogador também comemorou a convocação pelo seu novo clube.

“É uma sensação incrível. Já é muito bom voltar ao Brasil, estar aqui mais perto dos meus familiares, e agora chega essa notícia, fiquei muito feliz, minha família também. Estou bem ansioso, vai ser a primeira vez que vou jogar em uma altitude assim, uma experiência diferente, e quero me preparar bem para fazer o meu melhor”, afirmou.