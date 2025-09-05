Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zé Rafael destaca tempo para elenco do Santos conhecer Vojvoda

Novo treinador alviengro comandou o time na partida contra o Fluminense e aproveita a pausa da Data FIFA para se aprimorar com a equipe
Depois de estrear no comando do Santos no empate contra o Santos, Juan Pablo Vojvoda se prepara para sua segunda partida como treinador do Alvinegro. Até lá, o argentino terá tempo, já que o confronto contra o Atlético acontece apenas no próximo dia 14, em Belo Horizonte.

Por isso, o período de pausa ao longo da Data Fifa está sendo bem aproveitado pelo elenco alvinegro. Os jogadores estão tendo mais tempo para conhecer o estilo de trabalho de Vojvoda. O volante Zé Rafael avaliou como positivo o período e destacou que o time conseguiu trabalhar mais nos últimos dias.

“Está sendo bom para nós. A primeira semana com a nova comissão foi um pouco apertada, pois já tivemos que focar no jogo. Mas, nesta semana, com a pausa da Data Fifa, conseguimos trabalhar mais. O professor está conhecendo melhor as características dos atletas e também tem aplicado os conceitos que deseja para o nosso jogo. Estamos tendo tempo para nos preparar e espero que possamos continuar trabalhando e evoluindo ao longo da próxima semana”, afirmou o jogador.

Chegada de reforços

O volante também ressaltou a chegada de novos jogadores que o Peixe anunciou nos dias. Nesta semana, o Santos confirmou as chegadas dos zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, do volante Victor Hugo e do atacante Lautaro Díaz. O camisa 6 alvinegro acredita que o tempo de trabalho também ajudará para que os reforços se entrosem com o elenco.

“É bom termos um pouco mais de tempo para conhecer os novos atletas. A gente joga contra muitas vezes, mas, no dia a dia, é importante entender as características do companheiro para saber a melhor forma de jogar com ele, como ele gosta de atuar. Então, esta semana também tem sido importante para isso. Os meninos foram muito bem recebidos e espero que possam nos ajudar nessa retomada”, pontuou.

