Web supõe alfinetada de Raphinha a Neymar após jogo da Seleção

Atacante expõe sua visão sobre critérios para convocação de Ancelotti. Craque do Santos foi ausência por questão física e rendimento / Crédito: Jogada 10

Uma declaração de Raphinha depois da vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Chile, na última quinta-feira (4), causou polêmica nas redes sociais envolvendo Neymar. Isso porque os internautas consideram que o atacante do Barcelona mandou um recado para o camisa 10 do Santos na zona mista do Maracanã. Ao ser questionado quais seriam os critérios para o técnico Carlo Ancelotti definir a última convocação antes da Copa do Mundo, Raphinha indicou acreditar que o talento não será o único diferencial.

“Eu acho que a Seleção é repleta de jogadores de muita qualidade. Independente dos que estão sendo convocados, são muitos que não foram e mereciam estar aqui. Talento em si não vai te garantir convocação, o que ele [Ancelotti] zela muito é entrega e dedicação. A gente sabe o que fazer dentro de campo, mas com muito compromisso. Acho que isso é um ponto importante para a decisão final dele”, opinou o atacante. Vale relembrar que Neymar novamente não esteve na lista de convocados do treinador italiano para os dois últimos jogos das Eliminatórias da América do Sul. Assim, o comandante justificou que a sua ausência ocorreu por questões físicas, mas também técnicas. “É uma decisão técnica, que se baseia em muitas coisas. No que o jogador está fazendo, no que já fez e no problema que tem. O critério físico é o que toda comissão considera muito, muito importante. Disse em outra entrevista também que ninguém pode discutir Neymar a nível técnico”, explicou o treinador da Seleção Brasileira.