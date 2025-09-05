Victor Hugo é apresentado e revela fator Neymar para decidir pelo Santos

Meia de 21 anos chega por empréstimo do Flamengo e projeta evolução com o ídolo no dia a dia do Peixe

O Santos apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (05/9), o meio-campista Victor Hugo, de 21 anos, que chega ao clube emprestado pelo Flamengo até 31 de julho de 2026. O jogador vestirá a camisa 29 e teve sua apresentação conduzida pelo ídolo eterno Clodoaldo. Em entrevista coletiva, o jogador revelou que o contato de Neymar foi decisivo para a escolha pelo Peixe.

“Realmente tinham outras opções (de saída). A partir do momento que o Neymar manda mensagem é algo que faz a diferença. O Neymar foi quem fez eu me apaixonar pelo futebol quando era mais novo. Sempre acompanhei muito. É um ídolo para mim. Isso pesou, sim. Mas também a possibilidade de jogar e vir ajudar. O Santos é um clube gigantesco. Foi um lugar que eu olhei e vi que podia jogar e ajudar. Isso que pesou”, disse Victor Hugo.