Veja o desempenho dos jogadores do Flamengo em rodada das Eliminatórias

Rubro-Negro teve seis atletas convocados para esta Data-Fifa, mas apenas três entraram em campo pela 17ª rodada do torneio

Com a pausa para Data Fifa, os clubes ficam de olho em seus jogadores pelas seleções. Seis atletas do Flamengo, afinal, estiveram à disposição na 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. No entanto, apenas três deles entraram em campo: Arrascaeta, Varela e Plata. Por outro lado, Samuel Lino, Carrascal e Matías Viña não foram acionados pelos treinadores.

Em grande fase na temporada, Arrascaeta foi titular do Uruguai diante do Peru, no Estádio do Centenário, em Montevideo. Na partida, o meia atuou por 69 minutos e fez golaço pouco antes de deixar o gramado. Além disso, a vitória uruguaia também contou com a colaboração de outro rubro-negro: o lateral direito Guillermo Varela, que concedeu um passe para gol. Por outro lado, Matías Viña permaneceu no banco de reservas.