Torcida do Fluminense prepara festa para jogo decisivo da Copa do Brasil

Além da Copa do Brasil, o Tricolor também decidirá seu futuro na Sul-Americana neste mês. A partida de ida da Copa Sul-Americana está prevista para o dia 16 de setembro. Lanús e Fluminense se enfrentarão em La Fortaleza às 21h30. O confronto decisivo está marcado para o Maracanã, no dia 23, também às 21h30.

A equipe de Renato Gaúcho tenta recuperar o bom momento na temporada. O time tricolor, afinal, ficou sete jogos invictos, porém emendou três jogos sem vencer e com atuações bem abaixo. O treinador apontou o desgaste como principal fator para queda de rendimento.

Para chegar às quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense, afinal, superou Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense e Internacional.

