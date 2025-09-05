Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcida do Fluminense prepara festa para jogo decisivo da Copa do Brasil

Torcida do Fluminense prepara festa para jogo decisivo da Copa do Brasil

Tricolor enfrenta o Bahia, às 19h, no dia 10 de setembro, e precisa de uma vitória para avançar à semifinal da competição nacional
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense enfrenta o Bahia no próximo dia 10 de setembro, às 19h (de Brasília) em partida que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Diante da importância do duelo, a torcida tricolor prepara uma festa, no Maracanã, para incetivar os jogadores para o duelo decisivo.

O Tricolor, afinal, perdeu a partida de ida por 1 a 0 e precisa vencer para avançar na Copa do Brasil. Com isso, as organizadas do clube se uniram e iniciaram uma arrecadação com o objetivo de promover uma grande festa nas arquibancadas. A meta, aliás, é arrecadar R$ 15 mil. Caso avance na competição, o Fluminense terá duas partidas no Rio de Janeiro, já que o rival da semifinal sai do confronto entre Botafogo e Vasco.

Além da Copa do Brasil, o Tricolor também decidirá seu futuro na Sul-Americana neste mês. A partida de ida da Copa Sul-Americana está prevista para o dia 16 de setembro. Lanús e Fluminense se enfrentarão em La Fortaleza às 21h30. O confronto decisivo está marcado para o Maracanã, no dia 23, também às 21h30.

A equipe de Renato Gaúcho tenta recuperar o bom momento na temporada. O time tricolor, afinal, ficou sete jogos invictos, porém emendou três jogos sem vencer e com atuações bem abaixo. O treinador apontou o desgaste como principal fator para queda de rendimento.

Para chegar às quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense, afinal, superou Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense e Internacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar