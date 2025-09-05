Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Técnico do Uruguai destaca trabalho do Flamengo sobre Arrascaeta

Técnico do Uruguai destaca trabalho do Flamengo sobre Arrascaeta

Marcelo Bielsa cita comissão técnica do clube após vitória uruguaia sobre o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Arrascaeta vive grande fase pelo Flamengo e parece manter o bom momento pela seleção do Uruguai. Na última quinta-feira (4), o camisa 10 rubro-negra comandou a vitória por 3 a 0 sobre o Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Após o duelo, o técnico da Celeste, Marcelo Bielsa, ressaltou o trabalho do clube carioca em cima do meia.

“Sobre o Arrascaeta, gostaria de fazer um reconhecimento especial às comissões técnica e médica do Flamengo, que fizeram do Arrascaeta um jogador diferente nesta temporada daquele que eu conheci inicialmente”, disse Bielsa depois do jogo.

“Hoje, ele é um jogador como eu tinha ouvido falar dele e, neste ano, pude vê-lo de acordo com o que falam dele durante sua trajetória, e o que ele fez na seleção é muito valioso, mas o que ele faz no Flamengo, jogando duas vezes por semana, marcando gol, dando assistências, é um jogador que nesta versão é muito bom”, completou o treinador do Uruguai.

Arrascaeta, afinal, já marcou 17 gols e deu 13 passes decisivos pelo Flamengo. Está, assim, a um gol de igualar 2019, seu ano mais goleador na carreira. Pela sua seleção, o uruguaio voltará a jogar na terça-feira, contra o Chile. Já pelo Rubro-Negro, o próximo jogo é no dia 14 de setembro (domingo), contra o Juventude, fora de casa, pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar