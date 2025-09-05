Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suárez pede desculpa por cuspir em adversário: ‘Não é a imagem que quero passar’

Uruguaio, do Inter Miami, foi flagrado cuspindo em membro da comissão técnica do Seattle Sounders na final da Copa das Ligas nos EUA
O atacante Luis Suárez, do Inter Miami, se envolveu em mais uma polêmica, desta vez na final da Copa das Ligas, no último domingo (31), com a camisa do Inter Miami. Afinal, o atacante uruguaio foi flagrado cuspindo em um membro da comissão técnica do Seattle Sounders, após o revés por 3 a 0 no Lumen Field, e optou por se retratar nas redes sociais.

“Primeiro, quero felicitar o Seattle Sounders pela vitória. Mas, acima de tudo, peço desculpa pelo meu comportamento. Foi um momento de tensão e frustração, mas isso não justifica a minha reação. Cometi um erro e peço as minhas sinceras desculpas. Não é a imagem que quero passar à minha família, que sofre com os meus erros, e ao meu clube, que também não merece ser afetado por algo assim”, disse.

Dessa forma, a partida se encerrou com uma briga generalizada entre jogadores das duas equipes, no meio de campo. Por lá, atletas trocaram empurrões, puxões e socos no gramado.

A confusão entre os jogadores teve início após o mexicano Obed Vargas ir para cima de Luís Suárez. Na sequência, o espanhol Sergio Busquets deu um soco no rival de 20 anos.

Histórico de polêmicas

Vale lembrar que o atacante tem grande histórico de confusões em campo. Entre 2010 e 2014, mordeu adversários em três oportunidades, sendo que o mais conhecido foi no zagueiro Chiellini, na Copa do Mundo do Brasil.

Em 2010, ele mordeu o meia Otman Bakkal, do PSV, quando atuava pelo Ajax. Na época, ele pegou sete partidas de suspensão. Três anos depois, quando defendia o Liverpool, mordeu o braço de Branislav Ivanovic, do Chelsea, e ficou de fora por dez jogos pela liga inglesa.

