São Paulo acerta o empréstimo de Patryck, ao Pafos, do Chipre

Lateral-esquerdo de 22 anos será cedido para equipe cipriota por um ano e disputará Champions League

O São Paulo acertou nesta sexta-feira (05/9) o empréstimo do lateral-esquerdo Patryck Lanza ao Pafos, clube do Chipre, pelo período de um ano. O jogador, de 22 anos, viajará ao país ainda neste fim de semana para se juntar ao elenco que disputará a Champions League. A equipe, aliás, conta com o zagueiro David Luiz e o atacante Jajá, ex-Cruzeiro e Athletico.

O acordo entre os clubes envolve pagamento imediato de 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) pelo empréstimo e uma obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta por 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,7 milhões), caso o jogador atinja metas estabelecidas. A proposta foi resultado de contraproposta do São Paulo, que priorizou condições mais vantajosas financeiramente.