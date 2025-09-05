Neymar encontra o astro da NFL Travis Kelce em noite de NFL no Brasil

O craque Neymar é um dos convidados especiais do jogo da NFL no Brasil. A partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs ocorre na Neo Química Arena, em São Paulo. Antes do início do jogo, o atacante do Santos encontrou o astro Travis Kelce. O camisa 10, aliás, declarou sua torcida na partida desta sexta-feira (5). Ele disse ser “muito fã” de Patrick Mahomes, o quarterback dos Chiefs.

O encontro entre os dois astros do esporte ocorreu durante o aquecimento do time de Kansas. O jogador Travis Kelce se aproximou da beira do campo para falar com amigos. Ele, então, aproveitou a oportunidade para abraçar e cumprimentar Neymar Jr. A interação entre os atletas, de fato, chamou a atenção de todos os presentes.