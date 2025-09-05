Neymar descarta desfalcar o Santos por causa da grama sintética da Arena MRV

Camisa 10 deve estar em campo contra o Atlético-MG apesar das ressalvas ao piso artificial e risco de lesões / Crédito: Jogada 10

O Santos deve contar com Neymar no duelo diante do Atlético-MG, marcado para o próximo dia 14, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. Contudo, a presença do craque foi colocada em xeque, por conta do gramado sintético utilizado no estádio do Galo. O camisa 10 da Seleção e do Peixe nunca escondeu sua posição contrária a esse tipo de superfície, apontando que “o risco de lesões é maior”. Ainda assim, a situação delicada do clube na tabela. Afinal, o Peixe está no 16º lugar, à beira da zona de rebaixamento. Assim, o atacante fez a comissão técnica entender que é hora de “sacrifício”.