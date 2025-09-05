Morre o jornalista Acaz Fellegger, aos 59 anos

Comunicador iniciou carreira na TV, fundou empresa própria de comunicação e foi referência na assessoria esportiva

“É com muito pesar, e muita tristeza que informo o falecimento do meu companheiro de vida, Acaz Fellegger. Ele foi um guerreiro! Peço orações para que sua passagem seja de muita luz”, escreveu Patricia no perfil oficial do jornalista.

O jornalismo esportivo perdeu nesta sexta-feira (05/9) um de seus grandes nomes. Acaz Fellegger morreu em São Paulo, aos 59 anos, vítima de câncer. Internado no Hospital São Camilo, o profissional teve o falecimento confirmado por sua esposa, Patricia Mendes, que prestou homenagem em uma rede social.

Formado em Jornalismo pela FIAM em 1987, Fellegger iniciou sua trajetória na TV Gazeta, em 1991, e integrou a equipe fundadora do SporTV na década de 1990. A virada na carreira aconteceu em 1997, quando assumiu o cargo de assessor de imprensa do Palmeiras. Foi nesse período que se aproximou de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, com quem estabeleceu uma relação profissional e pessoal duradoura.

A experiência no clube alviverde o levou a abrir sua própria empresa de assessoria, tornando-se responsável pela comunicação de alguns dos maiores nomes do futebol brasileiro e internacional. Entre seus clientes, estiveram Daniel Alves, Deco, Hulk, Fabinho, Raphael Veiga. Além disso, cuidou da carreira de atletas históricos do Palmeiras como Alex, Arce, Roque Júnior, César Sampaio, Júnior e Galeano, todos campeões da Libertadores de 1999.

Desde 2009, Fellegger também comandava a comunicação do Ituano Futebol Clube, consolidando ainda mais sua reputação no meio esportivo.