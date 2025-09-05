Maxi López vai participar de reallity na Argentina comandado por ex-esposa; web reage

Torta de climão! Foi assim que um internauta definiu a participação do ex-jogador Maxi López na nova temporada do ‘MasterChef Celebrity’ na Argentina. O programa tem previsão de estreia para o dia 30 de setembro e é comandado por Wanda Nara, ex-esposa do argentino.

Os dois tiveram três filhos juntos, mas a relação é marcada por uma traição da apresentadora. Ela se envolveu com o atacante Mauro Icardi em 2013, quando ainda era casada com Maxi López. No entanto, eles eram amigos e colegas de time na Sampdoria, da Itália. No ano seguinte, Wanda se casou com Icardi e viveram uma relação de 10 anos de idas e vindas e tiveram duas meninas.