Jogo da Seleção rende 6,7 milhões de visualizações à GE TV em estreia

Partida entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias marcou a primeira transmissão do novo projeto da Globo / Crédito: Jogada 10

O embate entre a Seleção Brasileira e o Chile já trouxe resultados impactantes para a GE TV em sua transmissão inicial. Isso porque o novo projeto esportivo da Globo acumulou mais de 6,7 milhões de visualizações. A audiência simultaneamente durante o jogo alcançou 1,4 milhão de pessoas. Inclusive, o canal de YouTube do grupo de comunicação já superou os 6,8 milhões de inscritos. Fred Bruno e Mariana Spinelli foram os apresentadores e comandaram a transmissão antes da partida começar. Jorge Iggor foi o narrador do duelo. Já André Balada, Bruno Formiga e Luana Maluf foram os comentaristas. Além disso, Jordana Araújo e Sofia Miranda acompanharam o confronto à beira do gramado, pois ficaram responsáveis por fazer a reportagem. Inclusive, a Globo não priorizou apenas o engajamento orgânico com a GE TV. Afinal, a empresa fez investimento financeiro para impulsionar a transmissão do YouTube.

GE TV contará com transmissões multiesportivas O grupo de comunicação divulgou, nesta sexta-feira (29), o seu catálogo de competições que estarão na grade de programação do novo canal. O GE TV contemplará diversas modalidades esportivas. No futebol, além de jogos da Seleção Brasileira masculina, também transmitirá partidas do time nacional feminino. Campeonato Brasileiro masculino e feminino também serão produtos, assim como duelos da Libertadores, Supercopa do Brasil e Copa do Brasil. A Globo também venceu a disputa com a ESPN pela exibição da NFL, liga de futebol americano, que o canal da Disney tinha os diretos de transmissão. Na mesma modalidade, a GE TV também fará a cobertura do Super Bowl em 2026. No caso, considerado o principal evento do calendário publicitário nos Estados Unidos. Além disso, o grupo de comunicação da família Marinho terá em sua programação competições olímpicas como a Liga das Nações de Vôlei, o Street League Skateboarding (SLS) e o World Surf League (WSL).