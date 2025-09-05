João Pedro, do Chelsea, concorre a melhor jogador do mês na Premier League

Na atual temporada, o atacante já soma dois gols e duas assistências pelo time de Londres, além de estar na Seleção do Brasil / Crédito: Jogada 10

A fase do atacante João Pedro, atualmente no Chelsea, vive um momento maravilhoso. Recentemente, os torcedores do time de Londres o elegeram melhor jogador do mês. Ele foi titular no confronto da Seleção Brasileira contra o Chile, pelas Eliminatórias, e ainda concorre a uma premiação de melhor jogador de agosto na Premier League. João Pedro, aliás, disputa diretamente com Haaland, do Manchester City, Calafiori, do Arsenal, Ekitiké e Szoboszlai, do Liverpool, Grealish, do Everton, Marc Guéhi, do Crystal Palace, e Semenyo, do Bournemouth. A competição começou em agosto e o Chelsea, clube do brasileiro, soma 7 pontos, ocupando a segunda colocação. O Liverpool, atual campeão, lidera com 9 pontos em três jogos.